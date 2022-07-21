Лише у цій громаді вже заготовили близько трьох тисяч банок консервації

"Сади перемоги" дають врожаї. Всеукраїнська ініціатива стартувала навесні, тоді громадам пропонували засаджувати вільні земельні ділянки городиною. В одній із громад на Черкащині тоді під овочеві культури знайшли понад 10 вільних гектарів і нині збирають вирощене. Частину консервують для потреб громади, а іншу - відправляють захисникам. Більше - у наступному сюжеті.

Тетяна показує врожай кабачків. За годину з цієї ділянки разом із колегами зібрала зо два десятки мішків городини!

Тетяна Луценко, працівниця сільської ради:

Ми і садовимо, і збираємо, все робимо. Тіки б наблизити перемогу.

Після кабачків - візит до поля з огірками.

Цей іде на закатку, цей піде на салат сьогодні хлопцям.

Збирає овочі й заступник сільського голови. Розповідає - для посадки використали давню технологію, аби врожай був кращим.

Микола Пишний, перший заступник сільського голови:

Щоб вони не хворіли, не так сонце палило. Кукурудза дає невелику тінь, але вона дає й урожай, можемо збирати набагато довше, коли було тепло збирали з цієї ділянки більш ніж 33 ящики, було холодно збирали 3-5, в залежності від погодних умов, чим тепліша ніч, тим більший урожай.

Усі ці землі ще торік заростали бур'янами, та після оголошення всеукраїнської ініціативи "Сади перемоги" люди вирішили засадити гектари. Частину насіння принесли селяни, частину - купили. З обробкою ґрунту допомогли місцеві підприємці. Й тепер на семи гектарах колишньої пустки росте картопля, а ще на чотирьох - овочі. До роботи долучають місцевих чиновників.

Володимир Міцук, сільський голова:

Частина сьогодні вийшла на роботу, одразу переодягнулись, ми раз у три дні, три години з 8.30 до 10.30 збираємо урожай, а потім перевдягаються і працюють далі на роботі. 70% ми економимо, даже єслі відкриється школа, садочок - це здешевить нашу продукцію, не треба закупляти, не треба проводити тендери нам вистачить на всю зиму.

Олена - державний реєстратор, проте сьогодні теж біля землі.

Олена Яжемчук, державний реєстратор:

Можливо було вигідніше купити в ящиках, бо Херсон забезпечував, на цей час він окупований і це дуже дорого, для бюджету, для карману переселенців, тому вигідніше вирощувати зараз самим урожай.

Зібрані овочі везуть до місцевого садочка.

І тут працівниці чаклують над консервуванням, вже закрили кілька сотень банок.

Добрі будуть, дуже добрі.

Консервують огірки, кабачки, компот з вишні.

Валентина Місан, працівниця дитячого садочка:

В нас свої працівники приносять рецепти ті, що вони вже закривали, що уже випробувані, які сподобались і ми їх використовуємо.

Загалом лише у цій громаді вже заготовили близько трьох тисяч банок консервації. Зібрали врожай редиски, цибулі. Восени очікують понад 15 тонн картоплі та дві тонни буряків.

Євген Онопрієнко, Ірина Васюра, Денис Кононенко, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини