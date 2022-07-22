Україна хоче створити трибунал для путіна: деталі [ Редагувати ]
Україна має намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над володимиром путіним і його найближчим оточенням. Таким чином вдастья прискорити процес притягнення їх до відповідальності.
Про це повідомляє The Guardian.
Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов під час зустрічі з іноземними журналістами у четвер, 21 липня, пояснив, що акт агресії, за яким буде порушено додаткове провадження, легко довести.
"Те, що росія вдерлася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців", - сказав він.
Своєю чергою посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт путіна чи міністра оборони рф Сергія Шойгу "буде великим кроком вперед у досягненні справедливості".
Дипломат також додав, що кілька міжнародних партнерів погодилися створити трибунал. Однак не розповів, хто саме дав свою позитивну відповідь.
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