Обстріл Харкова: кількість загиблих в результаті атаки окупантів зросла [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня зросла до чотирьох, а поранених - до 25 осіб.
Про це повідомляє в Telegram Харківськоа міськрада.
"Після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули чотири мирних жителя, 25 поранені, вогнем знищені три автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.
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