У п'ятицю, 22 липня, у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Представники ООН очікують, що перші поставки українського зерна розпочнуться вже в цю суботу, 23 липня. В організації розраховують, що вдасться досягнути довоєнних показників експорту з трьох українських портів - "Одеса", "Южний" та "Чорноморськ".

В укладанні угоди від України брав участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, від Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар. Також підсумковий документ підписав генсек ООН Антоніу Гутерріш.