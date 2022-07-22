У Туреччині підписано договір про "зерновий коридор": що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У п'ятицю, 22 липня, у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.
Представники ООН очікують, що перші поставки українського зерна розпочнуться вже в цю суботу, 23 липня. В організації розраховують, що вдасться досягнути довоєнних показників експорту з трьох українських портів - "Одеса", "Южний" та "Чорноморськ".
В укладанні угоди від України брав участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, від Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар. Також підсумковий документ підписав генсек ООН Антоніу Гутерріш.
по темі
Всі судна будуть перевірятися спільними групами у водах Туреччини, якщо виникне така потреба
У п'ятницю, 22 липня, у Туреччині, у Стамбулі очікується підписання Угоди про "зерновий Коридор"
Влада наполягає, щоб домовленості про продаж проходили одночасно з розблокуванням портів України
Зустріч делегацій Туреччини, Росії, України та ООН, на якій обговорять план вивезення сільгосппродукції з заблокованих українських портів, може відбутися у Туреччині цього тижня. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар
У районі турецького порту Карасу затримано російське судно "Жибек Жолы" з вантажем краденого українського зерна. У МЗС України повідомили, що на борту судна "Жибек Жолы", яке вийшло з порту окупованого Бердянська у Запорізькій області, перевозили 4,5 тисячі тонн зерна, яке належить Україні