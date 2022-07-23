Внаслідок ранкового артобстрілу росіян міста Харкова постраждала виключно цивільна інфраструктура. Житловий будинок, офіси, під вогонь потрапив і Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

"Ще один результат ранкового прильоту. Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам'ятка вченому", - пише Терехов.

За його словами, перший під удар потрапив житловий будинок, потім університет.

"Ні в тому, ні в іншому випадку це навіть далеко не нагадує військовий об'єкт. Добре, що без постраждалих. І так само прошу вас, дорогі харків'яни, бути обережними і не нехтувати сигналом повітряної тривоги", - зазначив Терехов.

Разом з тим прокуратура вже порушила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).