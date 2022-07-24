Під Полтавою перекинулася фура з пивом [ Редагувати ]
У неділю, 24 липня, на в'їзді до Полтави перекинувся вантажний автомобіль і перекрив усю дорогу. Про це повідомили у Патрульній поліції регіону.
Дорожня пригода сталася на 330 км автодороги М-03 Київ - Харків - Довжанський.
Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль із проїжджої частини, задіяли спеціальну техніку.
Фура була завантажена пивом. Пляшки з напоєм розкидало по всій трасі. За даними користувачів соцмереж, водій заснув за кермом. У якому він стані - невідомо.
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