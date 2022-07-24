У неділю, 24 липня, на в'їзді до Полтави перекинувся вантажний автомобіль і перекрив усю дорогу. Про це повідомили у Патрульній поліції регіону.

Дорожня пригода сталася на 330 км автодороги М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль із проїжджої частини, задіяли спеціальну техніку.

Фура була завантажена пивом. Пляшки з напоєм розкидало по всій трасі. За даними користувачів соцмереж, водій заснув за кермом. У якому він стані - невідомо.