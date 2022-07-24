Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії постраждали понад 1042 українських дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
З них 358 дітей загинули, ще понад 684 отримали поранення.
Найбільше внаслідок російської агресії постраждало дітей у:
- Донецькій області - 361,
- Харківській - 194,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Миколаївській - 54,
- Херсонській - 54,
- Запорізькій - 40.
Так, стало відомо, що напередодні в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва отримав осколкове поранення 17-літній хлопець.
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