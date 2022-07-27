Нічна порція ударів по Антонівському мосту: який його стан зараз (відео) [ Редагувати ]
Збройні Сили України продовжують операцію з перерізання всіх транспортних артерій, які зв'язують угрупування армії рф на правобережжі. В ніч на 27 липня був завданий черговий удар по Антонівському мосту через Дніпро під Херсоном.
Відео з цих ударів вже виклали у мережі, на якому видно наслідки удару.
Удар по мосту також підтвердила керівник прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, заявивши, що це був філігранний удар. А також додала, що зараз ЗСУ тримають всі стратегічні для ворога логістичні й транспортні шляхи під вогневим контролем.
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