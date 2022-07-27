У Бахмуті окупанти вдарили по житловому будинку [ Редагувати ]
Окупаційні війська завдали ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку в Бахмуті Донецької області. Про це повідомляється у Facebook ГУ ДСНС України у Донецькій області.
В результаті обстрілу загинула одна людина.
В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько сьомої ранку, сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Станом на 08:00 роботу завершено. В результаті пошукових робіт врятовано 1 людину, вилучено тіло ще 1 людини.
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