У США заявили про наступний крок росії у війні проти України [ Редагувати ]
В США заявили про наступний крок росії у війні проти України, який полягає в анексії окупованих територій. Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства США в Україні.
У США попереджають країну-агресора, що в такому разі її очікує швидка й сувора відповідь.
Нам відомий наступний крок росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України. Якщо росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами.
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