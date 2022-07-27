У Миколаївській області окупанти знищують врожай пшениці [ Редагувати ]
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаївській області. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок обстрілів 26 липня знищено 230 гектарів врожаю пшениці. Втрачено практично все, що вирощували фермери поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади.
Русня палить хліб. Учора (26 липня - ред.) внаслідок обстрілів знищено 230 гектарів врожаю пшениці.
Згоріло також поле з ячменем на площі 4 гектарів поблизу села Котляреве та пшениця на корені площею 2,5 гектара неподалік села Лимани Галицинівської ТГ.
Українців не залякати. Ми виростимо новий хліб на вільній, щедрій і прекрасній українській землі.
по темі
На світові ціни на зерно впливають декілька факторів
У понеділок, 25 липня, ціни на пшеницю різко зросли, оскільки ракетний удар росії по українському порту Одеса
ЗСУ вдарили по батареї росіян, тому вже цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв з "Смерчів", а не з зенітно-ракетних систем С-300, що спостерігалося останніми днями
Україна в рамках зернової угоди розмінування буде відбуватися "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна"
Сполучені Штати і Україна розробляють "план Б" з вивезення експорту зерна з країни після нападу росії на порт Одеси