Обстріл Бахмута: під завалами люди [ Редагувати ]
У середу зранку, 27 липня, окупанти обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель, є загиблі та поранені. Про це повідомляється у ДСНС Донецької області.
Під завалами наразі перебувають люди.
В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю. О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу.
За даними рятувальників, загалом, з початку рятувальної операції виявлено тіло 1 загиблого, постраждали 4 людей.
Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи.
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