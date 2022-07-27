У середу зранку, 27 липня, окупанти обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель, є загиблі та поранені. Про це повідомляється у ДСНС Донецької області.

Під завалами наразі перебувають люди.

В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю. О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу.

За даними рятувальників, загалом, з початку рятувальної операції виявлено тіло 1 загиблого, постраждали 4 людей.