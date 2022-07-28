"Сили ЗСУ знищили склад боєприпасів і мінометний комплекс окупантів" - ОК "Південь" [ Редагувати ]
ЗСУ на південному напрямку за день ліквідували 89 російських солдатів, танк Т-62, самохідні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", а також кілька бронемашин. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Крім того, в Білогірці Херсонської області вдалося знищити склад боєприпасів окупантів. Також за добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ підтримувався щільний вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонської області.
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