Удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування. Це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів. Про це повідомляється у Twitter посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України.