"Британія вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці" - посол [ Редагувати ]
Удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування. Це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів. Про це повідомляється у Twitter посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.
Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України.
по темі
Сили росії в Україні вичерпуються, а у кремлі через це зростає відчай
ВВП (валовий внутрішній продукт) росії цього року скоротиться на 10%
У четвер, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва
У четвер, 28 липня, було призначено генерального прокурора України
Співробітники СБУ затримали ворожого агента росії, який коригував артобстріли прикордонних районів Сумської області