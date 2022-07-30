"Сили вичерпуються": в британській розвідці пророкують поразку росії [ Редагувати ]
Сили росії в Україні вичерпуються, а у кремлі через це зростає відчай. Про це повідомляється у Twitter глави британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річарда Мура.
Росіянам не вдасться перемогти у війні, яку вони розв'язали.
(Сили російських військ - ред.) вичерпуються…У кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Великобританія продовжує підтримувати Україну.
Running out of steam… https://t.co/bExZXZ3l3z— Richard Moore (@ChiefMI6) July 30, 2022
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