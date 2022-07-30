Сили росії в Україні вичерпуються, а у кремлі через це зростає відчай. Про це повідомляється у Twitter глави британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річарда Мура.

Росіянам не вдасться перемогти у війні, яку вони розв'язали.

(Сили російських військ - ред.) вичерпуються…У кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Великобританія продовжує підтримувати Україну.