"Окупанти зазнали втрат під Слов'янськом і Бахмутом і відступили" - Генштаб [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Окупанти вели штурмові дії на Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте зазнали втрат і відійшли. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
- На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік долини, зазнав втрат і відійшов.
- На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевозне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір'я, Костянтинівка та залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках роти - Вершина та Покровське - Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою стала спроба розвідки позицій переднього краю в напрямку Стряпівка-Соледар, розвідувальна група противника виявлена і знешкоджена. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БПЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.
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