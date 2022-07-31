Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області [ Редагувати ]
Вночі на неділю, 31 липня, окупанти завдали удару по Нікопольському й Криворізькому районах Дніпропетровської області. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Є постраждалий серед цивільних.
Так, окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя до 50 снарядів "Граду". Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік.
Серед руйнувань:
- знищено приватний будинок;
- кілька десятків інших будинків пошкоджені;
- пошкоджені 7 багатоповерхівок;
- пошкоджено школу, дитячий садочок та кілька інших міських установ;
- на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси. Ще близько десяти пошкоджених;
- виведені з ладу газогін й водопровід.
Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
У Криворізькому районі окупанти влучили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.
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