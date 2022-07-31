Як зі спутників виглядає колонія в окупованій Оленівці до і після теракту [ Редагувати ]
Журналіст Politico показав фото із супутника Maxar, на яких видно, як колонія в окупованій Оленівці, виглядала до та після теракту - 27 липня та 30 липня.
Ці знімки підтверджують, що барак, у якому утримувалися українські військовополонені, було підірвано зсередини. Зверніть увагу, всі будівлі навколо виглядають цілими після вибуху.
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