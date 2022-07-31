Журналіст Politico показав фото із супутника Maxar, на яких видно, як колонія в окупованій Оленівці, виглядала до та після теракту - 27 липня та 30 липня.

Ці знімки підтверджують, що барак, у якому утримувалися українські військовополонені, було підірвано зсередини. Зверніть увагу, всі будівлі навколо виглядають цілими після вибуху.