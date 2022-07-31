У Мелітополі пролунав вибух біля аеродрому - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Потужний вибух пролунав сьогодні, 31 липня, в районі аеродрому у тимчасово окупованому Мелітополі. Відповідні звуки чули жителі міста та сусідніх сіл.
Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".
За словами місцевих, після вибуху у небі над аеродромом виднівся дим. Поки що місцева влада та військові не коментували інформацію.
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