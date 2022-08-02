У Запорізькій області пройшла велика злива. Через непогоду "дорога життя", якою евакуюються жителі окупованих територій, повністю розмита. Про це повідомив мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов.

Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо. Тож на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту.

Василівка - це єдиний шлях для жителів окупованих територій в Запорізькі області. Незважаючи на це, вороже міноборони відмовило відкрити там офіційний коридор для евакуації, заявивши, що, за інформацією їхніх колаборантів та гауляйтерів, необхідності в евакуації немає.

Нагадаємо, що українська влада оголосила обов'язкову евакуацію з Донеччини. Вона розпочалася 2 серпня.