Евакуація з Енергодара заблокована: злива розмила "дорогу життя" (відео) [ Редагувати ]
У Запорізькій області пройшла велика злива. Через непогоду "дорога життя", якою евакуюються жителі окупованих територій, повністю розмита. Про це повідомив мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов.
Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо. Тож на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту.
Василівка - це єдиний шлях для жителів окупованих територій в Запорізькі області. Незважаючи на це, вороже міноборони відмовило відкрити там офіційний коридор для евакуації, заявивши, що, за інформацією їхніх колаборантів та гауляйтерів, необхідності в евакуації немає.
Нагадаємо, що українська влада оголосила обов'язкову евакуацію з Донеччини. Вона розпочалася 2 серпня.
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