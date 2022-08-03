Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили чотирьох цивільних [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще 7 осіб отримали поранення.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу - в Красногорівці. Ще 7 осіб отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної агресії рф в Донецькій області загинули 675 осіб, ще 1745 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.
по темі
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області
У Донецькій області російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Російські війська вдарили по Покровську (Донецька область) ракетами "Іскандер-М"
Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області
Колишній канлер Німеччини Герхард Шредер закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу "Північний потік-2"