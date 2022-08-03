Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще 7 осіб отримали поранення.

Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу - в Красногорівці. Ще 7 осіб отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної агресії рф в Донецькій області загинули 675 осіб, ще 1745 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.