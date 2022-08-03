Шість крилатих ракет та 180 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
ЗСУ за добу знищили ще 180 окупантів, а також збили шість крилатих ракет противника. Загалом росіяни за час повномасштабної війни проти України втратили 41 350 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано,
- танків - 1774 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 4022 (+8) од,
- артилерійських систем - 939 (+3) од,
- РСЗВ - 259 (+0) од,
- засоби ППО - 118 (+1) од,
- літаків - 223 (+0) од,
- гелікоптерів - 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),
- крилаті ракети - 180 (+6),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од,
- спеціальна техніка - 83 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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