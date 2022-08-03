Кулеба пояснив, чому Україна не розриває дипломатичні відносини з Білоруссю [ Редагувати ]
Україна не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю, попри те, що вважає її співучасником злочину агресії проти нашої країни. Це потрібно для того, щоб не давати Олександру Лукашенку додаткові приводи приймати "ті чи інші рішення". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.
У нас немає ілюзій щодо білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення.
Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини.
Глава МЗС України визнає, що з території Білорусі майже щоденно відбуваються обстріли
Те, що у повітряному просторі білорусі літають російські бомбардувальники, – іноді просто тренуються, іноді стріляють, – це наша щоденна реальність.
Ще раз хочу наголосити - Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам. Тому жодних виправдань їм немає і не буде.
Нагадаємо, що вранці 28 липня з території Білорусії по північних областях України запустили понад 20 ракет.
по темі
Водночас він звинуватив Захід у зупинці мирних перемовин
Мирні переговори можуть бути лише в одному випадку, коли росія перестане обстрілювати українські міста та піде з поля бою після власної поразки
Україна поки не веде з росією переговори про завершення війни
На які хитрощі здатні Лукашенко та його військо - хтозна. А тому краще завжди бути готовими до будь-яких провокацій. Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як на Волині бійці тероборони готуються зустрічати ворога з боку Білорусі.
У понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством