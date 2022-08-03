Україна не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю, попри те, що вважає її співучасником злочину агресії проти нашої країни. Це потрібно для того, щоб не давати Олександру Лукашенку додаткові приводи приймати "ті чи інші рішення". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

У нас немає ілюзій щодо білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини.

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Те, що у повітряному просторі білорусі літають російські бомбардувальники, – іноді просто тренуються, іноді стріляють, – це наша щоденна реальність. Ще раз хочу наголосити - Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам. Тому жодних виправдань їм немає і не буде.

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Нагадаємо, що вранці 28 липня з території Білорусії по північних областях України запустили понад 20 ракет.