Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії. Росіяни намагалися приховати правду про знущання над військовополоненими та умови їх утримання.

Про це повідомляє ГУР МО України.

За даними розвідки, росіяни не планували здійснювати обмін військовополоненими, тому щоб приховати правду про неналежні умови та катування українських військовослужбовців, умисно знищили їх.

Як повідомили в ГУР, мінування місця утримання українських бійців провели бойовики ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Що цьому передувало

Допити полонених проводили слідчі "МБД ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ росії. Під час допитів окупанти застосовували фізичні тортури та побої. Це робилося для знущання, фізичного приниження, психологічної деморалізації, щоб зламати морально-психологічні якості українських воїнів.

Після цього представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".

"Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі", - зазначили в ГУР.