російські окупанти, ймовірно, використовують Запорізьку АЕС в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні в спробі послабити волю західних країн надати військову підтримку українському контрнаступу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів ISW, російські війська, можливо, зберігають важку військову техніку на Запорізькій АЕС, щоб захистити її від українських ударів.

Ключові висновки аналітиків ISW: