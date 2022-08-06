Херсонський колаборант Сальдо перебуває в комі [ Редагувати ]
"Главу" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, госпіталізованого 4 серпня, ввели в медикаментозну кому. Про це повідомляє RT. За даними Baza, лікарі підозрюють, що його могли отруїти.
4 серпня колаборант Сальдо не уточнив поставленого діагнозу та свого стану. 5 серпня він повідомив, що погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу.
Джерело RT в окупаційній адміністрації Херсонщини повідомило, що стан Сальдо оцінюється як середньої тяжкості. Baza повідомляє, що "його стан оцінюється як вкрай тяжкий".
З Херсона Сальдо доставили до Криму, його під'єднали до апарату ШВЛ і ввели в медикаментозну кому. Потім після консиліуму, проведеного московськими та кримськими лікарями, було ухвалено рішення терміново відправити колаборанта до Москви.
Проросійська "Військово-цивільної адміністрації Херсонщини" повідомила, що Сальдо транспортують до московського НДІ ім. Н. В. Скліфосовського.
В.о. голови окупаційної адміністрації Херсонщини призначений росіянин Сергій Єлісєєв.
Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що у Херсоні отруїли колаборанта Сальдо.
по темі
"Глава" окупаційної адміністрації Херсона колаборант Володимир Сальдо повідомив, що його госпіталізували. Він не уточнив, із яким захворюванням його госпіталізували. Лише повідомив, що в.о. "військово-цивільної адміністрації Херсонщини" призначено Сергія Єлісєєва - голову окупаційного уряду Херсонської області.
Жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади Херсонської області просять евакуюватися
Україна, ймовірно, перехоплює у Росії стратегічну ініціативу і змушує Москву перерозподіляти сили. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Росія все частіше перекидає війська до Херсонської та Запорізької області з Донбасу. Ймовірно окупанти залишили спроби захопити Сіверськ і Слов'янськ
На Херсонщині ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у ранковому зведенні 5 серпня
Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб скандальний звіт про ЗСУ не був оприлюднений на англомовному сайті організації, але автори публікації не захотіли дочекатися коментаря Міноборони України
Росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. До північно-східних регіонів Херсона стягнуто велику кількість озброєння та військової техніки. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку