"Главу" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, госпіталізованого 4 серпня, ввели в медикаментозну кому. Про це повідомляє RT. За даними Baza, лікарі підозрюють, що його могли отруїти.

4 серпня колаборант Сальдо не уточнив поставленого діагнозу та свого стану. 5 серпня він повідомив, що погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу.

Джерело RT в окупаційній адміністрації Херсонщини повідомило, що стан Сальдо оцінюється як середньої тяжкості. Baza повідомляє, що "його стан оцінюється як вкрай тяжкий".

З Херсона Сальдо доставили до Криму, його під'єднали до апарату ШВЛ і ввели в медикаментозну кому. Потім після консиліуму, проведеного московськими та кримськими лікарями, було ухвалено рішення терміново відправити колаборанта до Москви.

Проросійська "Військово-цивільної адміністрації Херсонщини" повідомила, що Сальдо транспортують до московського НДІ ім. Н. В. Скліфосовського.

В.о. голови окупаційної адміністрації Херсонщини призначений росіянин Сергій Єлісєєв.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що у Херсоні отруїли колаборанта Сальдо.