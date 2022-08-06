Росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Окупанти за минулу добу вбили п'ятьох цивільних.
Про це повідомляється в Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 690 осіб, ще 1773 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.
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