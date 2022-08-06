Люди під завалами: окупанти вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці [ Редагувати ]
Вночі 6 серпня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Костянтинівці. Про це повідомляється у Facebook голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Один з під'їздів будинку зруйнований, під завалами опинилися люди.
росіяни завдали удару по п'ятиповерхівці - обрушився один під'їзд. Рятувальникам вдалося дістати з нього 7 осіб: 2 дістали з-під завалів і ще 5 спустили із заблокованих квартир.
За попередньою інформацією, загиблих внаслідок обстрілів немає. Більшість мешканців під'їзду своєчасно евакуювалися-інакше наслідки могли бути значно страшнішими, зазначив Кириленко.
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