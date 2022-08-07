росіяни змогли захопити лише околиці Пісків - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За оцінками експертів, єдине на що спромоглися загарбники - захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".
"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - зазначили в ISW.
Ключові висновки аналітиків:
- російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку та міни на Запорізькій атомній електростанції й навколо неї і, можливо, замінували частини станції.
- російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу.
- російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід і південь від Бахмута.
- російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.
- російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували вживати оборонних заходів.
- Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір лякають ворога, оскільки він продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до рф після майбутніх фіктивних "референдумів" про анексію.
- росЗМІ пропагували трудові табори, репресії та розстріли українських партизанів і мирних жителів, які відмовлялися співпрацювати з призначеними росією чиновниками на окупованих українських територіях.
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