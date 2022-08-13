У Зеленського назвали п'ять кроків для перемоги у війні проти Росії [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти росії, зруйнувавши її економіку і армію.
Про це повідомляє голова ОП в Telegram.
За словами Єрмака, Україні допоможуть наступні кроки:
- визнання росії державою-спонсором тероризму;
- візовий бан для росіян;
- обмеження ціни на нафту;
- газове ембарго;
- поставки Україні зброї.
"Ці кроки допоможуть нам перемогти росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати і шантажувати західний світ", - зазначив керівник ОП.
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