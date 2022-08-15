ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52 у Донецькій області [ Редагувати ]
Фото: armyinform.com.ua
У понеділок, 15 серпня, бійці ЗСУ збили ворожий Ка-52 у Донецькій області. Про це повідомляється у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
Це третій вертоліт за два доби.
На Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.
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