Нещодавно в інтерв'ю на тему законопроекту 4142 Михайло Радуцький, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, розвінчуючи фейки, не знаючи того, створив кілька фейків про азбест. Їх коментує спеціаліст галузі – Петро Пожарко, виконавчий директор Асоціації "Українське хризотилове об'єднання", передають "Українські новини".

1. За словами М.Радуцького, законопроект 4142 потрібен для імплементації законодавства України до європейських стандартів.

Маніпуляція. Відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна має наблизити національне законодавство у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності до сучасного європейського законодавства. Однак Угода прямо не передбачає заборони виробництва та використання будь-якої хімічної речовини, включаючи хризотиловий азбест. Докладніше – в інтерв'ю виконавчого директора Асоціації "Українське хризотилове об'єднання" Петра Пожарка та комерційного директора ТОВ "Краматорський шифер" Тараса Косцьов'ята.

2. За словами М. Радуцького, азбест на сьогоднішній день виробляється і не заборонений у 2-х країнах – росії та Казахстані.

Фейк. Сьогодні хризотил видобувається крім Казахстану та росії ще в Китаї та Бразилії, а матеріали, що містять хризотил, використовується в 60 країнах, у тому числі Китаї, Індонезії, Індії, Таїланді, В'єтнамі та інших – а це 2/3 населення планети. Крім того, використання азбестовмісних матеріалів високої щільності, включаючи шифер, не заборонено в США. Там заборонені тільки матеріали низької щільності, такі як гофрований папір, рулонний картон, комерційний папір, спеціальний папір, підлогова повсть, ізоляція азбестових трубопроводів та ізоляція азбестових блоків.

3. За словами М. Радуцького, на сьогоднішній день у світі зафіксовано 150 млн. осіб, які мають онкологічні захворювання легень, так званий азбестоз. Це навіть підтверджено офіційними цифрами ООН. Стверджується, що в Україні дуже багато людей, які хворіють на азбестоз.

Фейк. Даних ООН про 150 млн. чоловік із азбестозом просто не існує. Азбестоз взагалі не є онкологічним захворюванням. Це різновид пневмоконіозу - захворювання легень, викликаних тривалим вдиханням виробничого пилу (азбестоз, силікоз, антракоз та ін.).

Більше того, в Україні відсутні достовірні національні медичні дані, що свідчать про негативний вплив використання матеріалів, що містять хризотил, зокрема шиферу, на здоров'я населення. З міжнародними роботами, що досліджували небезпеку хризотилу, можна ознайомитись на сайті stopzaboronushiferu.in.ua.

Крім досліджень, майже 100-річний досвід використання хризотилу на заводі "Краматорський шифер", що був заснований 1928 року, показує, що за весь час роботи заводу не зареєстровано серйозних захворювань від контакту з хризотилом, зокрема – азбестоз.

4. За словами М. Радуцького, завод "Краматорський шифер" не працює понад рік.

Фейк. За твердженням комерційного директора "Краматорського шиферу", Тараса Косцьов'ята, завод працював весь минулий рік і зупинив свою роботу 24 лютого 2022 року, коли росія напала на Україну. Зараз "Краматорський шифер2 не виробляє шифер, але відпускає залишки продукції зі складу, допомагаючи нужденним і ЗСУ.

Сьогодні на підприємстві числяться 150 співробітників, яким продовжують виплачувати зарплату. Якщо завод закриється через заборону хризотилу, то без коштів на існування залишаться і співробітники, і їхні сім'ї – а це понад 600 осіб.