Окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС [ Редагувати ]
Окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС, якщо Україна нібито не припинить обстріли станції. Про це повідомляє ТАСС.
Начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту зс рф Ігор Кирилов сказав:
Як висновок з вищевикладеного звертаємо Вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5-го і 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС.
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