Окупанти перекинули винищувачі з "Кинжалами" під Калінінград [ Редагувати ]
У четвер, 18 серпня, окупанти перебазували три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Про це повідомляє Міноборони рф.
Такий крок було зроблено нібито в рамках "стратегічного стримування".
У Міноборони рф заявили, що, нібито, "Кинджали" невидимі та невразливі для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони противника.
Відомо, що це перекидання до Міноборони рф здійснили "в рамках додаткових заходів стратегічного стримування".
Вказується, що МіГ-31 у вказаному районі нестимуть бойове чергування цілодобово.
Як відомо, литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти росії, відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.
Після цього москва прямо почала погрожувати Литві. У кремлі заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви росії і вона не має наміру скасовувати заборону.
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