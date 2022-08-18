У четвер, 18 серпня, окупанти перебазували три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Про це повідомляє Міноборони рф.

Такий крок було зроблено нібито в рамках "стратегічного стримування".

У Міноборони рф заявили, що, нібито, "Кинджали" невидимі та невразливі для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони противника.

Відомо, що це перекидання до Міноборони рф здійснили "в рамках додаткових заходів стратегічного стримування".

Вказується, що МіГ-31 у вказаному районі нестимуть бойове чергування цілодобово.

Як відомо, литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти росії, відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього москва прямо почала погрожувати Литві. У кремлі заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви росії і вона не має наміру скасовувати заборону.