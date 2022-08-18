У районі села Тимонове Валуйського міського округу Білгородської області РФ спалахнув склад з боєприпасами. Людей з сіл Тимонове та Солоті евакуювали. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється.

За останніми даними, постраждалих та жертв немає. У Тимонові живуть близько 400 людей, у Солоті - майже 700.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму сталися два інциденти, з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався через тиждень у Джанкойському районі.