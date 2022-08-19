За добу окупанти 24 рази вдарили по Донецькій області [ Редагувати ]
За минулу добу, 18 серпня, окупанти 24 рази обстріляли мирне населення Донеччини, є загиблі та поранені. Про це повідомили у Національній поліції України.
Ударів зазнали 16 населених пунктів:
- Краматорськ,
- Авдіївка,
- Бахмут,
- Торецьк,
- Залізне,
- Часів Яр,
- Миколаївка,
- Красногорівка,
- Північне,
- Зеленопілля,
- Максимільянівка,
- Дружба,
- Пришиб,
- Озарянівка,
- Олександропіль,
- Первомайське.
Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, артилерію, танки та РСЗВ Град.
Зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об'єктів:
- 16 житлових будинків,
- магазин,
- два навчальні заклади,
- господарські споруди,
- автомобілі громадян.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
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