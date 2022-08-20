На півдні України в цілому і в Херсоні, зокрема, загарбники мають намір розгорнути так звані "добровольчі" підрозділи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму і Херсонській області, імовірно, знижують впевненість росії в безпеці їхніх тилових районів.

Українські удари викликають резонанс в російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, ймовірно, роздуті.

Російські джерела переважно повідомляли і поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказують на паніку в росії. Влада країни окупанта помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаючу стурбованість російської влади і цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня майже не змінилася попри заяви Міноборони росії від 18 серпня про те, що українські війська влаштують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.