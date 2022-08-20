З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждала 1081 дитина. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Кількість загиблих дітей зросла до 363, поранених - до 718.

19 серпня в результаті артилерійського обстрілу села Шевченківське поранення отримала 8-річна дівчинка.

12 серпня під час обстрілу військами росії Краматорська була поранена 12-річна дівчинка. А 27 травня від удару по житловим будинкам в селі Велике Миколаївської області загинула 9-річна дівчинка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 377;

Харківській - 202;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 61;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 41.

Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Крім того, в ОГП зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами рф в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.