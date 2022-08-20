Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждала 1081 дитина. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Кількість загиблих дітей зросла до 363, поранених - до 718.
- 19 серпня в результаті артилерійського обстрілу села Шевченківське поранення отримала 8-річна дівчинка.
- 12 серпня під час обстрілу військами росії Краматорська була поранена 12-річна дівчинка. А 27 травня від удару по житловим будинкам в селі Велике Миколаївської області загинула 9-річна дівчинка.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 377;
- Харківській - 202;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 61;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 41.
Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Крім того, в ОГП зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами рф в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.
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