Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 прильотів.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його даними, Буринську і Зноб-Новгородську громади росіяни обстрілювали за допомогою артилерії. У кожній з громад було зафіксовано по 8 прильотів.
При цьому по Білопільській громаді противник вдарив з мінометів, було випущено близько 16 мін.
По Хотинській громаді також зафіксували 10 пострілів росіян з крупнокаліберного кулемета.
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