Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 22 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Про це заявили в оперативному командуванні "Південь", пише "Думська".
Ракета влучила в об'єкт інфраструктури.
Ракета повітряного базування х-59 була випущена з літака Су-35.
В результаті ракетного удару постраждалих немає.
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