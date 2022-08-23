У Херсоні скоїли замах на колаборанта з окупаційної адміністрації [ Редагувати ]
У Херсоні скоєно замах на так званого "заступника голови департаменту внутрішньої політики" окупаційної влади Херсонської області Ігоря Телегіна. Про це повідомляють росЗМІ.
Спрацював саморобний вибуховий пристрій, колаборант залишився живий.
Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що у Херсоні отруїли колаборанта Сальдо.
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Чиновник окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура помер після замаху. Замах на колаборанта стався 6 серпня у нього вдома. В нього стріляли з пістолета Макарова. Його госпіталізували у тяжкому стані з численними кульовими пораненнями
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"Глава" окупаційної адміністрації Херсона колаборант Володимир Сальдо повідомив, що його госпіталізували. Він не уточнив, із яким захворюванням його госпіталізували. Лише повідомив, що в.о. "військово-цивільної адміністрації Херсонщини" призначено Сергія Єлісєєва - голову окупаційного уряду Херсонської області.