У Запорізькій області підірвали автомобіль з місцевим гауляйтером [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівки Івана Сушка. В результаті він загинув.
Про це повідомляє представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов в Telegram.
"Сьогодні в результаті умисного підриву авто загинув голова ВЦА смт Михайлівка Іван Сушко. Під сидіння автомобіля керівника населеного пункту підклали вибуховий пристрій", - написав він.
Колаборант повідомив, що в результаті вибуху Сушко отримав поранення і в критичному стані його госпіталізували, де він і помер.
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