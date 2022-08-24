Міністерство оборони Норвегії спільно з Великою Британією поставить Україні мікродрони Black Hornet на суму до 90 млн. норвезьких крон ($9,26 млн). Про це йдеться у заяві міністерства.

Пакет допомоги включатиме самі норвезькі мікродрони Black Hornet, запчастини до них, а також покриє видатки на транспортування та навчання. Фінансуватимуться поставки з британського фонду, в який Норвегія інвестувала 400 млн крон ($41,1 млн).

Розроблений у Норвегії дрон "використовується для розвідки та ідентифікації цілей". За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грема, дрон "простий в експлуатації та надійний, але його важко виявити".

Також приблизно на 100 млн норвезьких крон ($10,2 млн) закуплять систему захисту від дронів Nightfighter від британської SteelRock Technologies.

Мікродрон Black Hornet

Норвегія раніше поставила Україні захисні засоби та майже 2 тис. одиниць протитанкової зброї, а також направила 2 тис. протитанкових гранатометів M72 та 22 самохідні гаубиці М109. У червні норвезька влада заявила, що більше не анонсуватиме військові поставки Києву, пояснюючи це міркуваннями безпеки.

Наприкінці липня повідомлялося, що Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III.