Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула дитина [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Дніпропетровщина, 24.08.22. Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина.
Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів.
У ніч на 24 серпня російські окупанти кілька разів вдарили ракетами Х-22 по Дніпровському району, а також обстріляли з "Градів" і "Ураганів" Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Цілий день тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.
Нагадаємо, що 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Миргороді, а також по Шепетівці у Хмельницькій області.
по темі
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у віддаленому районі Дніпра зруйновано будинок та пошкоджено автомобілі. Але декілька ракет збило ППО
У ніч на 17 серпня російські війська масовано обстрілювали Дніпропетровську область
Російські війська завдали ракетного удару по Шепетівці у Хмельницькій області. Місцеві пабліки публікують відео наслідків удару. Ракетні удари підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій
Сили протиповітряної оборони України збили ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі та "повітряний об‘єкт" загарбників у небі над Вінницькою областю
російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області