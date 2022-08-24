Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Дніпропетровщина, 24.08.22. Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів.

У ніч на 24 серпня російські окупанти кілька разів вдарили ракетами Х-22 по Дніпровському району, а також обстріляли з "Градів" і "Ураганів" Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Цілий день тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.

Нагадаємо, що 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Миргороді, а також по Шепетівці у Хмельницькій області.