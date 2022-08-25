Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох цивільних, ще одного поранили.

Про це повідомляє в Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу - в Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 762 людини, ще 1953 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.