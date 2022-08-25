Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних [ Редагувати ]
Джерело: DW
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох цивільних, ще одного поранили.
Про це повідомляє в Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу - в Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 762 людини, ще 1953 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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