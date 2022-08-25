Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що в ніч на 25 серпня окупанти знову обстріляли місто. Про це він повідомив в Telegram.

Окупанти застосували ракети С-300.

Цієї ночі близько 03:30 російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Під удар потрапив приватний житловий сектор.

Внаслідок обстрілу один будинок частково зруйнований. В ще одному сталася пожежа через влучання боєприпасів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Також Сєнкевич додав, що вчора окупанти також обстріляли портову інфраструктуру реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч".