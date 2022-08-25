Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300 [ Редагувати ]
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що в ніч на 25 серпня окупанти знову обстріляли місто. Про це він повідомив в Telegram.
Окупанти застосували ракети С-300.
Цієї ночі близько 03:30 російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Під удар потрапив приватний житловий сектор.
Внаслідок обстрілу один будинок частково зруйнований. В ще одному сталася пожежа через влучання боєприпасів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Також Сєнкевич додав, що вчора окупанти також обстріляли портову інфраструктуру реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч".
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