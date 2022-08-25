Вчені Кіпрського університету виявили новий рекомбінантний штам вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Його знайшли у 14 жителів острова. Про це повідомила місцева газета Phileleftheros.

Новий штам назвали CRF91_cpx. Його геном складається з кількох штамів ВІЛ: CRF02_AG, G, J та U. Згідно з даними вчених, новий штам циркулює серед кіпрських чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

Вчені вважають, що він може продовжувати поширюватись на острові. Вони також поки що не змогли встановити всі симптоми нового штаму.

ВІЛ-інфекція - повільно прогресуюче інфекційне захворювання, яке викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Розмножуючись, ВІЛ вражає клітини імунної системи CD4+-Т-лімфоцити.

Внаслідок розмноження ВІЛ кількість CD4+-Т-лімфоцитів поступово зменшується. ВІЛ-інфекція вражає захисну систему організму людини, і він стає більш схильний до інших інфекційних та пухлинних захворювань.

СНІД - синдром набутого імунодефіциту - тяжкий стан, який розвивається у людини на тлі вираженого імунодефіциту, спричиненого тривалим перебігом ВІЛ-інфекції.

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