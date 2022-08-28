Під вибухи від російських ракетних ударів та артилерійських обстрілів знову прокинулися жителі багатьох українських міст. Зокрема, ворожі снаряди рвалися в Харкові, Миколаєві та Запоріжжі. Місяцями жителі села Плавні у Запорізькій області намагаються вижити на лінії вогню.

Населений пункт - на прицілі ворожої артилерії. Та, попри постійну смертельну загрозу, їхати з рідних домівок люди не хочуть. З селянами поспілкувався Сергій Вендін.

З пакетом гуманітарної допомоги цей чоловік швидко йде до укриття. Миті тиші у Плавнях трапляються не часто. Село - під щільними обстрілами російських терористів.

Станіслав Стойков, представник Київського загіну ТРО №9 в Запорізькій області:

Так як все більше ударів зроблено по Криму. Російські воєнні зовсім по-іншому себе ведуть. Збільшились обстріли на ділянці на якій ми знаходимось.

Селяни кажуть: опинилися у середньовіччі.

Любов, жителька села Плавні:

Быт весь пошел, как в средние века. Таскаем на себе воду, стирка вручную. Продукты покупаем буквально на день, на два потому, что мы можем их хранить только при +18 у нас в погребе. Если брать мясо, мы его не съедаем, то на второй-третий день оно уходит животным.

Як за таких умов не здаватися? Пані Любов має власний рецепт.

Любов, мешканка с. Плавні:

Каждый день я планирую себе что я буду делать. Сидеть возле окна и считать эти прилеты-недолеты некогда. Во-пеервых, огород, животные - они тоже требуют внимания. Бахает, не бахает - щенков кормить надо. Иначе, как? Нельзя складывать лапки.

Виживати у цьому пеклі людям допомагають волонтери. Вони везуть у Плавні ліки, харчі та питну воду.

У черзі за продуктами селяни все частіше говорять про підготовку до зими. Люди не знають, як опалюватимуть домівки. Зарадили б дрова, але збирати їх у лісах небезпечно.

Світлана Ганза, мешканка с. Плавні: