Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу 200 тисяч грн: які треба документи [ Редагувати ]
З 1 вересня в Україні в тестовому режимі стартує програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати за межі країни на 7 днів. Для перетину кордону потрібно внести заставу в сумі 200 тисяч гривень.
Про це член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Поки ця функція працюватиме в тестовому режимі. Як зазначив Кабінет міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити, чи ця функція дійсно матиме попит", - зазначив чиновник.
Виїхати за кордон під заставу зможуть підприємці та юридичні особи приватної форми власності. Щоб подати заявку, потрібно відповідати наступним критеріям:
- своєчасно подати податкову звітність;
- не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;
- виплачувати середню заробітну плату за юридичною особою або ФОП не менше ніж 20 тисяч гривень.
За словами Штепи, окрім застави необхідно надати документи від роботодавця.
"І саме роботодавець нестиме повну відповідальність, тому що ми знаємо, є деякі компанії, які вже практикували надання можливості виїзду за кордон чоловікам незаконним способом. Для того, щоб цього уникнути, саме роботодавець нестиме відповідальність і підтверджуватиме її саме документальним шляхом", – додав чиновник.
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