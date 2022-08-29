Директора російського телеканалу судитимуть за заклик до геноциду українського народу [ Редагувати ]
Директора мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антона Кузнєцова-Красовського судитимуть за публічні заклики до геноциду українського народу.
Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.
Офісом Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу RT. Йому інкриміновані публічні заклики до геноциду українського народу і насильницької зміни, або повалення конституційного ладу в Україні.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців та переконував у доцільності вирішення протиріч між росією та Україною із застосуванням насильства.
В цей час підозрюваний включений в санкційний список ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.
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